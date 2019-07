Grote explosie in Afghaanse hoofdstad Kaboel: zeker 10 doden en ook 65 gewonden IB KG ADN

01 juli 2019

Geweld heeft in de Afghaanse hoofdstad Kaboel minstens 10 doden en 65 gewonden geëist. Een bomauto ging af aan een gebouw van het ministerie van Defensie terwijl minstens drie strijders een departement voor logistiek en engineering van het regeringsleger aanvielen, zo meldt al-Jazeera. De taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Om 8.50 uur (6.20 uur Belgische tijd) ontplofte de bomauto, in de buurt PD16. Dat is een “groene zone”, een goed beveiligde buurt in Kaboel met verschillende officiële gebouwen en ambassades. Er zijn ook onder meer Afghaanse sportfederaties gevestigd en er liggen ook militaire gebouwen. Aanvallers vielen binnen in een ingenieursfaciliteit van het regeringsleger.



Het geweld komt er nadat de VS en de taliban zaterdag in Qatar begonnen zijn aan een nieuwe reeks vredesgesprekken. Volgens waarnemers proberen de taliban met militaire overwinningen een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen.