Grote explosie en daaropvolgende brand in Leicester, hulpdiensten rukken massaal uit rvl

25 februari 2018

21u37

Bron: Reuters, BBC 111 Rond 19 uur zondagavond lokale tijd (20 uur Belgische tijd) heeft zich een grote explosie voorgedaan in de Britse stad Leicester. De ontploffing vond plaats in 'Hickley Road', in een woonwijk, en werd gevolg door een grote brand. Brandweer en politie zijn massaal uitgerukt. Het is nog onduidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft, maar mogelijk gaat het om een gasontploffing. Voorlopig zijn er vier gewonden afgevoerd, maar de brandweer zoekt in het puin nog naar andere overlevenden, in totaal zijn 60 huizen ontruimd.

De explosie vond plaats in een rijwoning waarin op de benedenverdieping een kruidenierswinkel is gevestigd. Op het moment van de explosie was de winkel nog geopend, bovendien is vlak voor de winkel een bushalte gelegen. Of er op dat moment mensen aanwezig waren in de winkel of aan de bushalte, is niet bekend.

Op beelden op sociale media is te zien hoe bijna het volledige gebouw is weggevaagd en herschapen is in een vuurzee. De vlammengloed was tot ver buiten de wijk te zien.

De hulpdiensten spraken meteen van "een groot incident" en gingen massaal ter plaatse. Volgens getuigen was de explosie "enorm" en "zou het verbazen mochten er geen slachtoffers of ernstig gewonden vallen". Vier gewonden zijn intussen overgebracht naar het ziekenhuis, maar mogelijk zijn er nog meer gewonden. Naar de oorzaak van de explosie is het voorlopig gissen. Volgens Britse media zou het mogelijk om een gasexplosie kunnen gaan.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

Volgens lokale media was een kruidenierswinkel op de benedenverdieping van het gebouw gevestigd. Op de bovenverdieping was er een loft, zo bevestigt de politie. De explosie heeft het volledige gebouw zo goed als weggeveegd. Op een afbeelding uit Google Maps (zie onder) is te zien hoe het gebouw er oorspronkelijk uit zag.

"Zoek- en reddingsoperatie"

Volgens een woordvoerster van de brandweer zakte het gebouw "als een pannenkoek" in elkaar, maar het is niet duidelijk of er nog mensen in de winkel aanwezig waren. Nog volgens de woordvoerster zijn er zes brandweerwagens ter plaatse, en wordt het incident behandeld als een "zoek- en reddingsoperatie". "Onze prioriteit ligt bij de eventuele gewonden", zei een woordvoerder van de brandweer aan The Telegraph. In totaal zijn 60 woningen ontruimd.