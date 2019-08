Grote evacuatie na explosies in munitieopslag Siberië

mvdb

05 augustus 2019

23u24

Bron: ANP 0 In het zuiden van Siberië is begonnen met de evacuatie van mensen na een explosie en brand in een munitieopslagplaats. De explosies en branden duren nog voort en de autoriteiten in Moskou hebben gelast dat alle mensen die er in een straal van 20 kilometer omheen wonen, naar verder verwijderd liggende oorden vertrekken. Bij de explosies zijn zeven gewonden gevallen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, volgens Russische media.

De streek, circa 3200 kilometer ten zuidoosten van Moskou, is dunbevolkt, maar de stad Atsjinsk aan de Trans-Siberische spoorweg ligt slechts 10 kilometer van de opslagplaats met munitie voor artillerie en telt minstens 100.000 inwoners. Het is onduidelijk of die allemaal moeten vertrekken.



De plaatselijke autoriteiten riepen eerst enkel op kalm te blijven, maar meldden later dat ze de evacuatie van de stad voorbereiden. Volgens de laatste berichten op maandagavond is begonnen met de evacuatie van 11.000 mensen uit delen van de stad.



De grootste aluminiumraffinaderij van het land van het concern UC Rusal staat in Atsjinsk en heeft zijn activiteiten gestaakt. Het industriecomplex is slechts 4 kilometer van de brandende opslagplaats verwijderd.



De nieuwssite Sputnik meldde dat er een dorp 15 kilometer ten oosten van de opslagplaats (Jastrebovo) met behulp van bussen wordt ontruimd. Een zegsman van de strijdkrachten heeft verzekerd dat de brand binnen de basis beperkt blijft.