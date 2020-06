Grote doorbraak in zaak Maddie McCann: 43-jarige Duitser als verdachte geïdentificeerd Redactie

03 juni 2020

21u00

Bron: Belga 280 De Duitse politie heeft woensdag gemeld een onderzoek te voeren naar een nieuwe verdachte in de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal dertien jaar geleden.



Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.



De Duitse politie zegt nu een onderzoek in te stellen naar een nieuwe verdachte en doet een oproep tot getuigen. Het gaat om een 43-jarige Duitser die van moord wordt verdacht. De man heeft al meerdere veroordelingen opgelopen voor seksuele misdrijven.

Wie is de verdachte?

De 43-jarige verdachte woonde destijds op een oude boerderij, enkele kilometers van Praia da Luz waar Maddie verdween. Die boerderij huurde hij met het geld dat hij verdiende aan de koop en verkoop van oude auto’s. Een jaar voordat Maddie verdween, verliet hij zijn huurboerderij plots. De politie vermoedt echter dat hij zich steeds in de buurt van het vakantieresort in Praia da Luz bleef. Hij trok toen rond met een opvallend Volkswagen busje. En het is door dat busje dat hij later in het vizier kwam. De dag nadat Maddie verdween, werd het voertuig plotseling geregistreerd onder een andere naam in Duitsland. Nochtans bevond het busje zich nog steeds in Portugal.



De avond van 3 mei 2007, toen Maddie verdween, bevond de Duitser zich vlakbij de badplaats in de Algarve. Dat blijkt uit een telefoongesprek dat hij iets meer dan uur voor de verdwijning van Maddie voerde. trok hij enkele weken rond in een opvallend Volkswagen busje.



“We moeten nog meer te weten komen zijn exacte bewegingen op de avond dat Madeleine verdween en in de dagen ervoor en erna”, aldus het hoofd van het detectiveteam van Scotland Yard Mark Cranwell. “We weten dat hij in het resort was, ongeveer een uur voordat Madeleine daar het laatst werd gezien rond 21 uur. Hij nam daar op zijn Portugese gsm een telefoontje aan van een andere Portugese gsm. Het gesprek duurde een half uur.”