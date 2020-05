Grote demonstratie in Franse stad Maubeuge tegen ontslagen bij Renault ADN

30 mei 2020

17u28

Bron: Belga, ANP 0 Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in Noord-Frankrijk gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van autoproducent Renault. De demonstranten verzamelden zich in de stad Maubeuge, niet ver van de Belgische grens, melden Franse media. Renault heeft daar een grote fabriek. De vakbonden hadden opgeroepen tot het protest.

Renault stond vorig jaar in de rode cijfers. Ook heeft de automaker veel last van de coronacrisis, waardoor de vraag naar nieuwe auto’s is ingezakt.

De Franse autofabrikant kondigde vrijdag aan dat het van plan is wereldwijd ongeveer 15.000 banen te schrappen en de kosten te verlagen. In Frankrijk zullen 4.600 banen verdwijnen, ofwel 10 procent van het totaal.



In de fabriek in Maubeuge - die sinds vrijdag stil ligt - werken zo’n 2.100 mensen. De directie van Renault denkt eraan de sites van Maubeuge en Douai, die ongeveer 70 kilometer uit elkaar liggen, te fuseren. In Douai werken ongeveer 2.900 mensen.

De betogers ondernemen een mars van de Renault-fabriek naar het stadhuis van Maubeuge, een afstand van ongeveer 6 kilometer.

