Grote cruiseschepen behoren binnenkort tot het verleden in Venetië TT

17u43

Bron: Reuters 0 REUTERS Over enkele jaren behoren beelden zoals hierboven in de Venetiaanse stad definitief tot het verleden. Cruiseschepen van meer dan 100.000 ton moeten dan verplicht uitwijken naar een industriestad op enkele kilometers van de Italiaanse toeristische hotspot.

De gigantische schepen zijn al jaren een doorn in het oog van veel Venetianen en milieugroepen. De cruiseschepen die dagelijks aanleggen net voor het door toeristen overspoelde San Marcoplein vervuilen niet alleen het stadsbeeld, ze zorgen ook voor overlast door trillingen en een stijging van het waterpeil van de lagune en de historische kanalen. Daardoor brengen ze ook de historische gebouwen in gevaar.

Vanaf 2019 moet er echter een einde komen aan de overlast, tot opluchting van de Werelderfgoedorganisatie Unesco en de burgemeester van Venetië. De Italiaanse regering heeft beslist vanaf dan het verkeer van schepen van meer dan 100.000 ton aan banden te leggen. Dat gebeurde trouwens al eens in 2013, maar het verbod werd eind 2015 teruggedraaid. Nu moet het definitief worden ingevoerd.

Industriehaven

De toeristen op de schepen zijn mogelijk minder blij met de nieuwe regels. Zij zullen aanmeren in de industriële haven van Marghera, op enkele kilometers van de binnenstad. Unesco had al verschillende keren gedreigd Venetië van de lijst met Beschermd Werelderfgoed te schrappen indien er niets gedaan werd aan de gevaartes.

"We willen de Unesco duidelijk maken dat we een oplossing hebben gevonden", zo toonde burgemeester Luigi Brugnaro zich tevreden. "Er is rekening gehouden met alle jobs die worden gecreëerd door de cruise-industrie, die we absoluut niet kunnen verliezen."

De route richting de nog te bouwen cruiseterminal in Marghera moet over vier jaar volledig operationeel zijn.

REUTERS