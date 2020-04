Grote branden in twee Nederlandse natuurgebieden AH

20 april 2020

16u59

Bron: Belga 0 In Nederland woedt maandagnamiddag een grote brand in het natuurgebied de Deurnsche Peel in Noord-Brabant, en in Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch, in Nederlands-Limburg.

De brand in de Deurnsche Peel is volgens de brandweer een erg grote veenbrand, die rond rond 12.45 uur uitbrak en een gebied van zeker 500 bij 800 meter bestrijkt. Er zijn twaalf bluswagens ter plaatse, en er is ook om ondersteuning van blushelikopters gevraagd. De brand breidt zich alsmaar uit, en tot in de verre omtrek zijn rookwolken zichtbaar. Alle mensen zijn opgeroepen uit het gebied weg te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Bos en heidegebied

In Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch gaat het ook om een grote brand in een bos- en heidegebied. De brandweer sloeg groot alarm en bestrijdt de vuurzee met groot materieel. De brand woedt op het grensgebied tussen Herkenbosch en Duitsland. De Duitse brandweer helpt mee blussen. Ook daar is aan mensen gevraagd om uit het gebied weg te blijven.

Het is erg droog in Nederland. De kans op natuurbranden is daardoor groot.