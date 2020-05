Grote brand op dak van oude Nederlandse kerncentrale Mitchel Suijkerbuijk

21 mei 2020

12u35

Bron: AD.nl 68 Bij de voormalige kernenergiecentrale in Dodewaard, in de Nederlandse provincie Gelderland, op zo’n 60 kilometer van de Belgische grens, is vanochtend een grote brand ontstaan. Veel hulpdiensten zijn uitgerukt naar het vuur. Het zou gaan om een zeer grote brand.



Een woordvoerder van de Nederlandse Veiligheidsregio zegt dat de brand vermoedelijk op het dak is ontstaan. Daar liggen mogelijk gasflessen.

De centrale is al sinds 1997 buiten gebruik, maar nog niet ontmanteld. Alle splijtstofstaven zijn eruit gehaald, de centrale is dichtgemetseld. Het wachten is op de sloop van het betonnen blok langs de Waal. Die is pas gepland in 2045. Er zou geen risico bestaan op het vrijkomen van radioactieve straling.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de woordvoerder is de brand mogelijk ontstaan na werkzaamheden op het dak.

Brandweer

Iedereen wordt opgeroepen om afstand te houden van de brand. Daardoor krijgen hulpdiensten de ruimte. Wie last heeft van rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen, zo is het advies.

Veel brandweereenheden zijn bezig met het bestrijden van de brand. De brand is van ver te zien.

Later meer.



