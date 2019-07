Grote brand in thermische centrale nabij Moskou, zeker zes gewonden TT LH

11 juli 2019

11u34

Bron: Belga, Ruptly 12 Nabij de Russische hoofdstad Moskou is een grote brand uitgebroken in een thermische elektriciteitscentrale. De vlammen reikten tot meer dan vijftig meter hoog, blijkt uit de beelden van de Russische televisie.

Zeker zes personen zijn gewond geraakt bij de brand, zegt de regionale afdeling van het ministerie van Gezondheid volgens de Russische nieuwsagentschappen. “De centrale verminderde zijn vermogen tot nul, maar er is geen risico voor een stroomstoring voor de consumenten. Reservegeneratoren zijn geactiveerd en de productiecapaciteit van de al actieve centrales is opgevoerd”, zegt exploitant Mosenergo.



De brand brak uit rond 11 uur aan een gasleiding die de centrale bevoorraadde. Aan de centrale zelf is er geen schade, zegt dezelfde bron. Een vijftigtal brandweerwagens zijn ter plaatse gestuurd om de brand in het dorp Tsjelobitievo te bestrijden, minder dan twee kilometer van Moskou, zei de burgemeester van de Russische hoofdstad, Sergej Sobianine, via Twitter.



De thermische krachtcentrale nummer 27, die werkt op aardgas, levert elektriciteit en verwarming voor de wijken in het noorden en noordoosten van Moskou. De bouw werd in 1987 gestart en duurde tot de jaren 2000. Het is de meest moderne centrale die Moskou bevoorraadt.

BREAKING: At least 7 injured as fire breaks out at Moscow region power station pic.twitter.com/fSCQQ903dg - @Ruptly Shawn McKenzie 🇺🇸(@ SMcK17) link