Grote brand in opslagloodsen in Nederlandse gemeente grenzend aan België TT

04 augustus 2020

21u56

Bron: Belga 0 Twee opslagloodsen in de Nederlandse gemeente Weert, die grenst aan onze provincie Limburg, zijn vanavond verwoest door een grote brand. In de loodsen stonden onder meer grote hoeveelheden verpakkingsdozen voor eieren, pallets, evenals kunststof kozijnen en rolluiken. Ook een voor de loodsen geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen vatte vlam.

Niemand raakte gewond, maakte de brandweer bekend. Het nablussen neemt wel nog enkele uren in beslag.

De brand in de loodsen aan de Rietstraat brak rond 18.50 uur door nog onbekende oorzaak uit. De zwarte rookwolken waren in de verre omtrek te zien. Zo'n twee uur later had de brandweer het vuur onder controle, maar mensen moesten deuren en ramen gesloten houden. Als gevolg van de brand viel de stroom uit in omliggende woningen. De Nederlandse netbeheerder Enexis probeert de stroomvoorziening te herstellen, maar dat kan nog enkele uren duren, aldus de woordvoerder van de brandweer.

In een omtrek van 200 meter zijn roetdeeltjes neergedwarreld. Die leveren volgens de woordvoerder geen gevaar op. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand.

De gemeente Weert grenst aan het noorden van onze provincie Limburg en ligt vlakbij de Vlaamse gemeenten Bocholt en Lozen.