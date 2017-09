Grote brand in Oekraïens wapendepot ib

Bron: Belga 0 REUTERS In een groot wapendepot in het westen van Oekraïne is gisterenavond een brand uitgebroken. Dat meldden de autoriteiten. In een straal van 50 kilometer werd het luchtruim gesloten en de omwonenden werden geëvacueerd. De politie zette ook een aantal invalswegen af en het treinverkeer was verstoord.

De brand brak rond 22 uur gisterenavond uit in een van de grootste wapendepots van Oekraïne in de buurt van de plaats Kalynivka, op een twintigtal kilometer van de regionale hoofdstad Vinnytsja, en veroorzaakte een reeks ontploffingen van mortiergranaten. Rond middernacht trok de Oekraïense premier Volodymyr Groysman naar Vinnytsja om de situatie te "coördineren". Groysman was er tussen 2006 en 2014 burgemeester.





Tonight's arms depot explosion is fourth of its kind since start of Ukraine conflict: Svatove, Balakliya, Novoyanisol, now Kalynivka. https://t.co/rfbNUTCUzt Christopher Miller(@ ChristopherJM) link

Het gaat al om het tweede grote incident in een belangrijk wapendepot in Oekraïne dit jaar. In maart brak al een brand uit in een opslagplaats met 138.000 ton wapens en munitie in het oostelijke Balaklija. Het parket opende toen een onderzoek naar sabotage en nalatigheid, terwijl defensieminister Stepan Poltorak de schuld legde bij Rusland en de pro-Russische separatisten.