Grote brand in monumentaal Japans kasteel

30 oktober 2019

22u09

Bron: ANP 1 In het monumentale Shuri-kasteel in Japan is een grote brand uitgebroken, melden verschillende media. Het gebouw, dat ligt bij de zuidelijke plaats Naha, staat sinds het jaar 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Op beelden is een vlammenzee te zien die overgaat in een wegtrekkende rookpluim. Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Het roodgekleurde bouwwerk fungeerde sinds de veertiende eeuw honderden jaren als het meest belangrijke paleis binnen het koninkrijk Riukiu. Vervolgens raakte het gebouw flink in verval. Het kasteel werd in 1945 volledig verwoest tijdens de Slag om Okinawa, maar werd uiteindelijk gerestaureerd.



Inmiddels geldt het voor toeristen als een belangrijke trekpleister. Bij het kasteel is ook een grote tuin en staan nog veel ruïnes.

