Grote brand in luxueus appartementsgebouw in Londen IB

26 juli 2018

05u15

Bron: ANP 1 De brandweer in Londen bestrijdt een grote brand op de bovenste verdiepingen van een blok luxe-flats in de wijk West Hampstead. De brandweer is uitgerukt met vijftien wagens en meer dan honderd brandweermensen in een poging het vuur in een appartementengebouw aan Inglewood Road in het noordwesten van Londen te blussen, zo laat de brandweer weten.

Het vuur, dat begon op de vierde van vijf verdiepingen, was van ver in de omgeving te zien. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De brandweer heeft twee personen vanaf de eerste verdieping geholpen het gebouw te verlaten. Zo'n vijftig mensen zijn volgens de brandweer geëvacueerd.

Londen werd in juni 2017 opgeschrikt door een grote brand in de torenflat Grenfell Tower in Londen. Daarbij vielen toen tientallen doden.