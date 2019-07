Grote brand in kantoorgebouw Mumbai: nog tientallen mensen zitten vast SVM ADN

22 juli 2019

16u01

Bron: Belga 2 In een gebouw met negen verdiepingen in de Indiase miljoenenstad Mumbai is brand uitgebroken. Vijftig tot honderd personen kwamen vast te zitten. Dat berichten de Indiase media. Zeker vijftig personen zijn intussen gered uit de zware brand, maar volgens de brandweer zitten er ook nog velen nog altijd vast.

Op televisiebeelden was te zien hoe er dikke rookpluimen opstijgen boven het gebouw en hoe de aanwezigen in het gebouw ramen braken en zwaaiden naar de brandweer om te vragen hen te helpen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bedwingen en mensen te evacueren.

“Het vuur trof de tweede, derde en vierde verdieping. We hebben al vijftig personen gered”, zei een officier vanuit de controlekamer van de brandweer van Mumbai. “We hebben geen exact cijfer, maar het vuur heeft velen gedwongen om een schuilplaats te zoeken op het terras. Ze moeten snel in veiligheid gebracht worden.”

De oorzaak van de brand is nog onbekend, een onderzoek is aan de gang.