Grote brand in haven Italiaanse Ancona, maar geen slachtoffers HLA

16 september 2020

10u23

Bron: Belga 0 De inwoners van de Italiaanse stad Ancona, aan de Adriatische Zee, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag wakker geworden door explosies en een grote brand in de haven.

Het vuur legde opslagplaatsen en vrachtwagens in de as. Daardoor stegen grote rookwolken op, aldus de hulpdiensten. De brandweer maakte geen melding van slachtoffers.

Na de interventie van 16 brandweerploegen was de brand onder controle. Het vuur ontstond door explosies, maar het is niet duidelijk hoe die zijn ontstaan. Volgens de Italiaanse zender Rai News is het mogelijk dat ontvlambare vloeistoffen opgeslagen lagen in de haven. De zender heeft weet van een bedrijf dat vloeibare stikstof vervaardigt, met een elektriciteitscentrale en een methaanfabriek in de omgeving.

Uit voorzorg blijven alle scholen, parken en buitensportfaciliteiten in de gemeente vandaag gesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.