Grote brand in haven Beiroet enkele weken na ontploffing PVZ

10 september 2020

13u06

Bron: Belga, The Independent 8 Slechts enkele weken na de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet kleurt de hemel er opnieuw helemaal zwart. In de hoofdstad van Libanon woedt momenteel een grote brand. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand veroorzaakt werd en over mogelijke slachtoffers is nog geen informatie.

Nadat Beiroet begin augustus getroffen werd door een grote explosie, is er nu opnieuw een grote brand uitgebroken in de haven. Op video’s op sociale media en livebeelden die de Libanese televisie uitzendt, is te zien hoe vlammen en dikke zwarte rookwolken opstijgen.

Volgens het Libanese leger woedt de brand in een opslagplaats van motorolie en autobanden. Dat pakhuis zou al beschadigd zijn geweest door de explosie van augustus. Over de oorzaak van de brand en de schade is nog niets bekend. De overheid vraagt de inwoners om ramen en deuren gesloten te houden.

Intussen vliegen helikopters met water over de stad om de brand te blussen. Ook het leger zou volgens lokale media ingeschakeld zijn om mensen in de buurt van de haven te evacueren.

Grote ontploffing

Het is al de tweede keer in slechts enkele weken tijd dat de stad getroffen wordt. In Beiroet vond op 5 augustus een verwoestende explosie plaats die een grote ravage achterliet in de stad. De ontploffing kostte aan 191 mensen het leven en duizenden mensen raakten gewond.

De gigantische explosie was toen tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield. Wellicht werd de ontploffing veroorzaakt door grote hoeveelheden ammoniumnitraat, die jarenlang onzorgvuldig opgeslagen lagen in de haven.

De nieuwe brand veroorzaakt grote paniek onder de Libanezen bij wie de verwoestende ontploffing nog vers in het geheugen ligt. Op sociale media is te lezen hoe inwoners in hun auto springen om de opnieuw getroffen stad zo snel mogelijk te verlaten.

