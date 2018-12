Grote brand in beroemde ‘Chester Zoo’, massale evacuatie van mensen en dieren Karen Van Eyken

15 december 2018

14u17

Bron: Liverpool Echo, BBC 55 Er is een grote brand uitgebroken in de beroemde Chester Zoo in het Verenigd koninkrijk. Alle bezoekers zijn naar de uitgang geleid. De beste bezochte Britse dierentuin doet er ondertussen alles aan om alle dieren in veiligheid te brengen.

Van ver zijn grote rookpluimen te zien. Hevige windvlagen wakkeren het vuur aan. De Chester Zoo herbergt meer dan 21.000 dieren. De brandweer is massaal ter plaatse. Voorlopig zijn er nog geen gewonden gemeld.

Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan en hoe het met de dieren is gesteld. We weten ondertussen wel dat het vuur zou zijn opgelaaid in de zogenoemde Monsoon Forest of regenwoudverblijf waar onder meer de orang-oetans, makaken, krokodillen en talrijke vogels zijn gehuisvest. Volgens getuigen zijn er al tientallen dieren uit hun verblijf geëvacueerd. Alle orang-oetans zouden inmiddels zijn gered. Maar deze informatie is nog niet officieel bevestigd.

Oh this is so sad. Hope all people and animals are ok #chesterzoo pic.twitter.com/WtgYDJ6Xl8 📺 David Sanderson 🎙(@ dcsanderson) link

Over de populaire zoo nabij Liverpool is een tv-reeks gemaakt ‘The secret Life of the Zoo’, die je een blik gunt achter de schermen en die je ook kan volgen op één. Het gaat om een van de populairste attracties in het Verenigd Koninkrijk.

De zoo is tot nader order gesloten.

Fire in the Monsoon Forest. Hoping animals as everyone involved ok. @CheshireLive @chesterzoo pic.twitter.com/YMdpFfPHD1 Rebecca Clough(@ _becky_clough) link

Oh gosh!! Fire @chesterzoo staff and keepers working hard to deal - hope the animals are all OK!!! It started as a little fire in the which we saw but it's obviously much worse now!!! pic.twitter.com/GWa6X0Wxa9 Sophie Flynn(@ EssexFLO) link

If anything the fire @chesterzoo is getting worse. pic.twitter.com/HwauEjH2ol David Holmes(@ sherlock1968) link

We can confirm that the fire brigade is attending a fire in our Monsoon Forest habitat.



Visitors have been evacuated and asked to leave the zoo as teams work to bring the situation under control.



The zoo's animal teams are working to move all animals away from the incident. Chester Zoo(@ chesterzoo) link

Early stages of fire at @chesterzoo hope all animals and visitors are OK #Chesterzoo #chestertweets pic.twitter.com/Nm0d6c6DCL Pete Beswick(@ pete_bezzer) link

Fire at @chesterzoo Let’s hope everyone and all the animals are safe. pic.twitter.com/yDuvVWIAcN David Holmes(@ sherlock1968) link