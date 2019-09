Grote brand bij Sevesobedrijf in Franse Rouen "ingedamd, maar niet geblust” ADN

26 september 2019

08u42

Bron: Belga, ANP 34 In een Lubrizol-fabriek in Rouen, de hoofdstad van de Noord-Franse regio Normandië, is afgelopen nacht een grote brand ontstaan. Het gaat om een Sevesobedrijf, dat additieven voor motorolie en brandstof produceert.

De scholen blijven vandaag dicht, en de inwoners van twaalf gemeenten waaronder Rouen worden verzocht binnen te blijven, deelde prefect Pierre-André Durand vanmorgen mee. En er wordt ook aangeraden zo min mogelijk te reizen.

Volgens Durand vielen er geen slachtoffers bij de brand, die afgelopen nacht uitbrak om iets voor 3 uur. Hij had het ook over een "enorme rookwolk boven de hele agglomeratie", die volgens de eerste analyses niet giftig is. De prefect waarschuwde wel voor het risico op vervuiling van de Seine.



Zo’n zestig brandweerwagens zijn met tweehonderd brandweermannen uitgerukt om de vlammen onder controle te krijgen. De vuurzee is intussen “ingedamd maar niet geblust”, zo verklaarde brandweercommandant Marc Vitalbo vanmiddag. Wat de brand veroorzaakte, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de chemische fabriek. In 2013 ontsnapte een stinkend gas uit de fabriek, dat zelfs tot Parijs te ruiken was. Twee jaar later lekte 2.000 liter olie naar buiten, dat in het riool van Rouen terechtkwam.

De fabriek is van het Amerikaanse Lubrizol, dat eigendom is van multimiljardair Warren Buffett.