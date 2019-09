Grote brand bij Sevesobedrijf in Franse Rouen: “Het zal nog dagen duren voor hij volledig overwonnen is” ADN

26 september 2019

08u42

Bron: Belga, ANP 34 In een Lubrizol-fabriek in Rouen, de hoofdstad van de Noord-Franse regio Normandië, is afgelopen nacht een grote brand ontstaan. Het gaat om een Sevesobedrijf, dat additieven voor onder meer motorolie en brandstof produceert.

De rookpluim was op een bepaald moment tot wel 22 kilometer hoog en 6 kilometer breed, en bevat een aantal stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de fabriek werden additieven geproduceerd voor het verrijken van oliën, brandstoffen of industriële verf. Volgens de eerste analyses is er echter “geen specifiek gevaar voor de gezondheid”.

De scholen blijven dicht, en de inwoners van twaalf gemeenten waaronder Rouen worden verzocht binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, deelde prefect Pierre-André Durand vanmorgen mee. Er wordt ook aangeraden zo min mogelijk te reizen. De prefect waarschuwde voor het risico op vervuiling van de Seine. Intussen is een plan aangekondigd om de risico’s voor vervuiling van de rivier te beperken.

Met man en macht

Er vielen geen slachtoffers bij de brand, die afgelopen nacht uitbrak om iets voor 3 uur. Zo’n zestig brandweerwagens zijn met tweehonderd brandweermannen uitgerukt om de vlammen te bestrijden. De brand is intussen “onder controle”, maar het zal nog dagen duren voor hij volledig overwonnen is, zo zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken vanmiddag.

“Op dit moment is het vuur onder controle, het zal niet opnieuw uitbreiden”, sprak Christophe Castaner op een persconferentie. Het risico op verdere ongelukken wordt vermeden omdat “de gevaarlijkste producten werden verplaatst”, voegde hij eraan toe. Het vuur volledig onder controle krijgen, zal evenwel dus “nog enkele dagen, misschien zelfs enkele weken, duren”.

Wat de brand veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de chemische fabriek. In 2013 ontsnapte een stinkend gas uit de fabriek, dat zelfs tot Parijs te ruiken was. Twee jaar later lekte 2.000 liter olie naar buiten, dat in het riool van Rouen terechtkwam.

De fabriek is van het Amerikaanse Lubrizol, dat eigendom is van multimiljardair Warren Buffett.