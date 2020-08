Grote brand bij brouwerij Heineken in Den Bosch snel onder controle, rookpluimen in wijde omtrek te zien Ties Cleven

16 augustus 2020

15u12

Bron: AD.nl, ANP 0 Bij een grote brouwerij van Heineken in het Nederlandse Den Bosch is zondag brand uitgebroken. Volgens de alarmmelding ging het om een uitslaande brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg, bij de industriehaven. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, melden Nederlandse media.

De brandweer, die met meerdere wagens en ladderwagens was uitgerukt, meldt dat de brand op het dak woedde. De wijkagent adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten. De zwarte rookpluimen boven Den Bosch waren vanuit de wijde omtrek te zien.

De brand ontstond rond 14.00 uur, zo’n halfuur later was het vuur al bijna uit. Ook de rookontwikkeling is gestopt. Het sein ‘brand meester’ is echter nog niet officieel gegeven.



Rond de brouwerij rook het tijdens het blussen naar rubber. Hoeveel schade ze heeft opgelopen, is nog niet bekend. Ook is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Mogelijk gaat het om oververhitting van zonnepanelen.

De brouwerij in Den Bosch is een van drie vestigingen in Nederland van Heineken.

