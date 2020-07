Grote brand bij autosloperij in Nederlandse Duiven ISA

31 juli 2020

13u40

Bron: Belga 2 Op het terrein van een autosloperij in Duiven, in de Nederlandse provincie Gelderland, is vrijdag een grote brand uitgebroken. Even na het middaguur had de brandweer het vuur onder controle, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het nablussen zal zeker nog de hele middag in beslag nemen, verwacht hij.

De brand veroorzaakte dikke rookwolken, waar mensen tot in Utrecht en de provincie Noord-Brabant last van konden hebben. Tot in Nijmegen en op de Veluwe waren de rookwolken boven de brand duidelijk te zien.

"Sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit", aldus de brandweer, die mensen ook opriep om niet naar de brand te gaan kijken. Hulpverleners hebben alle ruimte nodig.



Op het terrein aan de Maststraat in Duiven gingen tussen de vijfhonderd en duizend autowrakken in vlammen op, zegt de brandweer. Daarnaast zijn een bedrijfswoning en een schuur afgebrand.

Meer dan honderd brandweerlieden kwamen in actie voor de brand, die vrijdagmorgen rond 8.30 uur begon. Daarnaast zijn veel politiemensen, hulpverleners van de gemeentelijke gezondheidsdienst en de marechaussee ingezet.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend.



Zeer grote brand in Duiven

