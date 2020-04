Grote bosbranden vlakbij Tsjernobyl zelfs vanuit de ruimte zichtbaar AW

14 april 2020

16u45 25 De bosbranden vlakbij Tsjernobyl woeden inmiddels meer dan een week, en de grote vlammenzee nadert stilaan de voormalige kerncentrale. Onderweg verwoestte de vuurhaard duizenden hectaren en dat is duidelijk te zien vanuit de ruimte.

Begin april hebben satellieten de vuurhaard in het noorden van Oekraïne voor het eerst gespot. En amper vijf dagen nadat de brand begon te woeden (op 4 april) hebben de rookpluimen zich uitgebreid tot ver voorbij Tsjernobyl.

De vuurzee heeft duizenden hectaren verwoest. De autoriteiten verdenken een 27-jarige man van brandstichting. De verdachte zou droog gras in brand hebben gestoken aan de rand van de afgesloten zone, een gebied dat zo’n 2.600 vierkante kilometer bestrijkt. Volgens lokale media zijn ruim 300 brandweerlieden in de weer om het vuur te bedwingen. Ook worden helikopters en vliegtuigen ingezet.

Stralingsniveau

Intussen wordt er gevreesd voor een stijgend stralingsniveau in het gebied waar zich in 1986 een nucleaire ramp voltrok. Maar volgens de Oekraïense dienst voor noodsituaties is het stralingsniveau in het gebied rond de centrale onveranderd en zouden metingen in de nabijgelegen hoofdstad Kiev uitwijzen dat deze niet boven de van nature aanwezige achtergrondstraling uitkomt.