Grote bosbrand op Gran Canaria: tientallen mensen geëvacueerd

Bron: ANP 0 In de bergen van het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria is een grote bosbrand uitgebroken. Vooral de gemeenten Tejeda, Artenara en Gáldar zijn getroffen. Tientallen mensen zijn in veiligheid gebracht, aldus de hulpdiensten van de Canarische Eilanden.

De brandweer probeert de brand te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters. De hulpdiensten schatten het getroffen gebied op ongeveer 900 hectare.

De brand was gisteren uitgebroken bij Artenara en had zich verder verspreid. De sterke rookontwikkeling was ook zichtbaar op het naburige eiland Tenerife.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.