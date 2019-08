Grote bosbrand op Gran Canaria onder controle: duizend mensen geëvacueerd KVE en IB

12 augustus 2019

02u26

Bron: ANP, Belga 18 De bosbrand in de bergen van het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria is sinds gisterenavond“onder controle”. Toch blijft het nog alle hens aan dek, zo hebben de autoriteiten gemeld.

“Er zijn geen vlammen of rook meer, maar het smeulende vuur kan wel nog opnieuw worden aangewakkerd door de wind”, waarschuwen de hulpdiensten. Bovendien wordt in de regio de komende dagen een hittegolf verwacht, wat het uitroeien van de brand dreigt te bemoeilijken. Alle brandweerlui blijven in staat van paraatheid, luidt het.

Vooral de gemeenten Tejeda, Artenara en Gáldar zijn getroffen. Ongeveer duizend mensen zijn geëvacueerd, aldus de hulpdiensten van de Canarische Eilanden. Zij kunnen voorlopig nog niet terugkeren naar hun huizen. Gewonden vielen er niet.

Ook het Tamadaba nationaal park in het westen van het eiland wordt bedreigd door het vuur. De brandweer probeert de brand te blussen met hulp van vliegtuigen en helikopters.

De hulpdiensten schatten het getroffen gebied, ruim 30 kilometer van de hoofdstad Las Palmas, op ongeveer 1.500 hectare. De brand was zaterdag uitgebroken bij Artenara en had zich verder verspreid. De sterke rookontwikkeling was ook zichtbaar op het naburige eiland Tenerife.

De politie denkt dat de brand is ontstaan door iemand die een soldeerbout gebruikte. Een 55-jarige man is gisteren gearresteerd en wordt hierover gehoord.