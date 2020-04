Grote bosbrand in China: 18 brandweerlui komen om, historische tempel bedreigd sam

01 april 2020

In China woedt een enorme bosbrand in de provincie Sichuan. 18 brandweerlui en hun gids kwamen om toen de wind plots draaide. Het vuur bedreigt een historische boeddhistische tempel, een museum en een school in Xichang.

Meer dan 2.000 manschappen bestrijden het vuur, en 1.200 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond gisteren op een boerderij, waarna hevige wind de vlammen de bergen injoeg.