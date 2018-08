Grote bosbrand in Algarve "onder controle" maar risico op meer branden dreigt kg

10 augustus 2018

13u31

Bron: Belga 0 In Portugal heeft de brandweer de grote bosbrand die al een week woedt in de omgeving van Monchique, onder controle gekregen. De hoogste waakzaamheid blijft wel geboden, zo melden de hulpdiensten vrijdag.

"We kunnen zeggen dat de brand onder controle is", zei Patricia Gaspar, woordvoerster van de Civiele Bescherming, tijdens een persconferentie. Het brandrisico blijft wel nog altijd hoog, want het weer zit tegen. De temperaturen zullen in de komende uren stijgen en de luchtvochtigheidsgraad neem af.

Geleidelijk aan zullen de geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren naar hun huizen. Bij de brand zijn 41 mensen gewond geraakt, onder wie één persoon er ernstig aan toe is. Onder hen zijn 22 brandweerlui.



De bosbranden woedden al sinds vorig week en hebben ook de B&B van een koppel uit Antwerpen zwaar beschadigd.