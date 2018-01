Grote betoging in Brazilië om deelname van Lula aan verkiezingen te verdedigen IB

24 januari 2018

01u00

Bron: Belga 3 Tienduizenden Brazilianen zijn in de westelijke stad Porto Alegre de straat opgetrokken om te eisen dat de gewezen president Luiz Inacio Lula da Silva deelneemt aan de verkiezingen van dit jaar, ondanks een eerdere veroordeling voor corruptie.

De betogers trokken de straat op één dag voor een rechtbank in Porto Alegre zal beslissen of zijn gevangenisstraf van bijna tien jaar standhoudt. Lula werd veroordeeld omdat hij van een bouwbedrijf dat overheidscontracten nastreefde, een penthouse aan het strand aanvaard zou hebben.

"Bedrog"

Als de veroordeling bevestigd wordt, dan mag Lula zich niet verkiesbaar stellen bij de presidentsverkiezingen van 7 oktober. Hij geldt daarbij als de grote favoriet.

"We komen ervoor op dat Lula mag deelnemen aan de verkiezingen. Een verkiezing zonder Lula is bedrog", zei Luiz Antonio da Silva, een betoger van 59 jaar.

"Politiek gemotiveerde farce"

De gewezen president doet de gerechtelijke procedure tegen hem af als een politiek gemotiveerde "farce". In elk geval is het zo dat de zaak de Brazilianen sterk verdeelt. Lula's grote verdienste is dat hij tientallen miljoenen Brazilianen uit de armoede getrokken heeft gedurende zijn twee ambtstermijnen als president, van 2003 tot 2011.