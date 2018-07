Grote bek, kleinerende opmerkingen en agressie: welkom in de 'wetteloze jungle' van nachtelijk Amsterdam Kaya Bouma

30 juli 2018

13u39

Bron: De Volkskrant 5 Kleinerende opmerkingen, scheldpartijen, agressie. Jody (22), handhaver in Amsterdam, maakt het dagelijks mee. Zij en haar collega’s proberen nog wat orde te scheppen in wat de ombudsman een 'wetteloze jungle' noemt. De Amsterdamse burgemeester Halsema is intussen met de minister in gesprek over extra agenten.

Handhaver Jody is net begonnen een boete uit te schrijven voor een toeristensloep, als een van de passagiers begint te schreeuwen. "Je hebt geen bewijs", roept de man, die een pet draagt met de tekst The quiet life. "Wacht maar tot dit voor de rechter komt."

De 22-jarige Jody (klein van stuk, lange blonde paardenstaart, blozende wangen) legt het nog eens uit. Twee collega’s in burger hebben de boot vanaf de wal betrapt op het draaien van harde muziek. Versterkte muziek is verboden hier op het water van de Amsterdamse binnenstad. Ze hebben een foto van de sloep aan Jody doorgestuurd. Een eindje verderop heeft zij het bootje, dat de muziek in de tussentijd heeft uitgezet, vanaf het water aangehouden.

"Je kunt he-le-maal niets bewijzen", roept de man. "We hadden he-le-maal geen muziek aan." Naast hem slaat de schipper van het sloepje hem op de schouders. "Weet je, laat maar. Het is een handhaver. Die verdient een tientje per uur."

"Dit", zegt Jody als het toeristensloepje is weggevaren, "is heel in het klein wat wij dagelijks meemaken." Een grote bek, kleinerende opmerkingen, vaak in combinatie met agressie. De jonge handhaver ("liever geen achternaam, anders gaan mensen me lastigvallen via sociale media") heeft in de twee jaar tijd dat ze in de Amsterdamse binnenstad werkt 'het nodige meegemaakt', zegt ze.

Ze zag meerdere collega’s gewond raken door confrontaties met uitgaanspubliek. De twee collega’s die vanavond in burger rondlopen? "Die moeten even rustig aan doen. Ze zijn allebei kortgeleden gewond geraakt tijdens het werk." De een heeft gebroken vingers, de ander een gebroken arm.

