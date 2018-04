Grote baas van Korean Air ontslaat zijn door schandalen geplaagde dochters IB

24 april 2018

07u19

Bron: CNN 0 De CEO van Korean Air heeft zijn twee dochters, die hoge functies binnen het bedrijf bekleedden, ontslagen nadat de vrouwen keer op keer kinderachtig gedrag tentoon spreidden en meerdere schandalen veroorzaakten.

“Als directeur van Korean Air en als hoofd van mijn familie voel ik me zeer ongelukkig over het onvolwassen gedrag van mijn dochters”, liet Cho Yang-ho in een verklaring weten. “Ik bied mijn excuses aan alle Koreanen aan.”

Vier jaar geleden haalde de oudste zus, Heather Cho, de nationale en internationale pers toen ze het cabinepersoneel op een vlucht van Korean Air van New York naar Seoul aanviel omdat ze haar nootjes tijdens de vlucht gepresenteerd kreeg in een plastic zakje en niet in de gevraagde porseleinen kom. De vrouw eiste dat het vliegtuig onmiddellijk rechtsomkeer zou maken en terug zou vliegen naar New York zodat de steward(ess) die haar de nootjes gepresenteerd had, van de vlucht afgezet kon worden.

Na het incident werd de vrouw tijdelijk opzij gezet als hoofd van de aan Korean Air gelieerde hotelketen én zat ze vijf maanden van een haar opgelegde gevangenisstraf van één jaar uit nadat het Koreaanse hof haar schuldig bevond aan het schenden van de luchtvaartwetten.

Glas water in het gezicht

Nu ook het jongere zusje Emily Cho het te bont maakte door een adviseur een glas water in het gezicht te gooien, was de maat vol voor Cho Yang-ho, die prompt zijn beide dochters ontsloeg. Dat Emily Cho zich geëxcuseerd heeft voor haar naar eigen zeggen “domme actie”, maakte niet meer uit. Dat de vakbonden druk uitoefenden om Cho als senior vicepresident te laten opstappen en te bestraffen, des te meer.

Zuid-Korea kent een lange geschiedenis van topzakenlui die slechts mild of zelf helemaal niet gestraft werden voor wangedrag. Vorig jaar nog werd een gevangenisstraf van vijf jaar voor de van omkoping en corruptie beschuldigde Samsung topman Lee Jae-yong opgeschort. Vele Zuid-Koreanen zijn het corrupte en onuitstaanbare gedrag van verwende familieleden uit rijke zakenfamilies dan ook meer dan beu.

De zusjes Cho zijn de derde generatie van de familie achter Korean Air en de aan de luchtvaartmaatschappij gelieerde bedrijven.