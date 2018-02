Grote baas Oxfam: "We hebben toch geen baby's vermoord?" EB

17 februari 2018

20u44

Bron: Reuters 2094 Mark Goldring, de grote baas van de fel belaagde ngo Oxfam, zegt dat de heisa rond de seksfeestjes binnen zijn organisatie fel overtrokken is. "We hebben per slot van rekening geen baby's vermoord", klinkt het in een interview met de gezaghebbende Britse krant The Guardian.

De beschuldigingen bekennen of ontkennen doet Goldring niet. Als topman van een van 's werelds belangrijkste organisaties die strijdt tegen honger en die ontwikkeling bevordert, verontschuldigt hij zich voor mogelijke misbruiken in Haïti en Tsjaad. "Maar de storm van kritiek die we moeten ondergaan is buiten elke proportie. We hebben toch geen onschuldige kinderen vermoord? Al de verklaringen van de leiding en van onze mensen te velde werden gemanipuleerd".

"Hulporganisaties wisten al 10 jaar van misbruik"

Hulporganisaties, waaronder Oxfam, werden tien jaar geleden al gewaarschuwd dat kinderen seksueel werden misbruikt op Haïti. Kinderen van nog geen zeven jaar kregen voedsel en andere hulpmiddelen in ruil voor seks, meldt de Britse krant The Independent dan weer uit een rapport van Save the Children.

Het rapport uit 2007 meldt grootschalig misbruik tijdens 23 hulp-, vredes- en veiligheidsoperaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige zuidelijk Soedan. Het zou gaan om "elke vorm van seksueel kindermisbruik dat voorstelbaar is", waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.

De kinderen deden geen aangifte, omdat ze niet wisten waar ze heen konden of omdat ze de autoriteiten wantrouwden.

Het rapport is van drie jaar voor de incidenten in Haïti waardoor Oxfam nu in opspraak is geraakt. Medewerkers van de hulporganisatie zouden na de aardbeving in 2011 jonge prostituees hebben ingehuurd voor sekspartijtjes".