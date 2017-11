Grote antiterreuroperatie op verschillende plaatsen in Frankrijk rvl

11u06

Bron: Reuters, Le Parisien 5 REUTERS Archiefbeeld van de Franse antiterreureenheden. Volgens Franse media hebben Franse politie-eenheden dinsdagochtend in de vroege uren een antiterreuroperaties uitgevoerd aan de Franse Rivièra en in de buitenwijken van Parijs, in het departement Île-de-France. Volgens de eerste berichten zouden zeven personen opgepakt zijn. Zij zijn tussen de 18 en 60 jaar oud en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag.

De personen zouden mogelijk betrokken zijn bij het plannen van een aanslag. De arrestaties werden verricht in het kader van een vooronderzoek dat in mei geopend werd door de antiterreurafdeling van het Parijse parket, naar "criminele samenzwering voor een terroristische onderneming". Onder meer de RAID, de speciale antiterreureenheden van de Franse politie, werden ingezet bij de operatie.

De operatie begon dinsdagochtend vroeg en duurde minstens zes uur. Er werden aanhoudingen verricht in de departementen Alpes-Maritimes en Îles-de-France. In dat eerste departement liggen de steden Nice en Cannes, Île-de-France is het department van de Franse hoofdstad Parijs.