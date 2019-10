Grote antiterreuractie in Zwitserland: zes volwassenen en vijf minderjarigen opgepakt HAA

29 oktober 2019

18u19

Bron: AFP 0 In verschillende steden van Zwitserland hebben de autoriteiten vandaag een grote antiterreuroperatie laten uitvoeren door politie en gerecht. Er werd door een honderdtal agenten jacht gemaakt op zes volwassenen, onder wie een jihadist en vijf minderjarigen.

Twee volwassenen, onder wie een jihadist die teruggekeerd is naar Zwitserland, blijven opgesloten in de cel, zegt het Openbaar Ministerie in een persmededeling. Vier minderjarigen zijn tussen de 15 en 17 jaar, de leeftijd van de vijfde minderjarige is niet meegedeeld.



Tegen de opgepakte mensen wordt aangevoerd, dat ze deel uitmaken van door de wet verboden groeperingen zoals al-Qaida en Islamitische Staat (IS), en deel uitmaken van een misdaadbende. Het is niet duidelijk hoe de autoriteiten het elftal op het spoor kwamen en of ze plannen hadden om een misdaad te begaan.