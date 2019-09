Grote antiterreuractie in noorden Duitsland

11 september 2019

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben vanochtend in drie deelstaten invallen gedaan tijdens een grote antiterreuractie. Volgens Duitse media vielen de eenheden binnen op zeker tien plaatsen in Hamburg, Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern in het noorden van Duitsland.