Grote actie tegen Duitse rechts-extremisten van Blood & Honour

12 december 2018

Agenten hebben vandaag in vijf Duitse deelstaten huiszoekingen verricht bij leden van de verboden rechts-extremistische groepering Blood & Honour. Vier mensen zijn opgepakt.

De operatie maakt onderdeel uit van een onderzoek naar twaalf verdachten die lid zouden zijn van de verboden groepering. De verdachten worden beschuldigd van het nieuw leven inblazen van de sinds 2000 in Duitsland verboden organisatie. Daartoe zouden ze verboden extreemrechtse cd's en toebehoren met extreemrechtse symbolen hebben ingevoerd. Vijftien panden zijn doorzocht; acht in Beieren, drie in Thüringen, twee in Baden-Württemberg, en in Hessen en Sachsen-Anhalt elk een.



De naam ‘Blood & Honour’ doet ook in Vlaanderen een belletje rinkelen. Spilfiguur Thomas B. (een beroepsmilitair) kreeg in 2014 zes jaar cel wegens het lidmaatschap van een misdadige groepering, met als doel aanslagen en terroristische misdrijven te plegen. Thomas B. en de andere beklaagden hebben dit altijd ontkend en deden de beschuldigingen af als “cafépraat.”