Grote actie tegen digitaal haatzaaien in Duitsland FVI

06 juni 2019

17u04

Bron: Belga 5 De Duitse politie is donderdag in bijna alle deelstaten in actie gekomen tegen haatberichten op internet. In 38 woningen werd huiszoeking gedaan en werden verdachten meegenomen.

Zij worden onder andere beschuldigd van het oproepen tot geweld en het verspreiden van antisemitische beledigingen. In diverse gevallen was sprake van ophitsing en vreemdelingenhaat via internet. Alleen in de deelstaten Hamburg, Saarland en Saksen waren geen invallen.

Het was de derde keer dat onder leiding van de Duitse federale recherchedienst een gecoördineerde actiedag tegen digitaal haatzaaien werd gehouden. De autoriteiten riepen het publiek op toch vooral aangifte te doen als zij strafbare berichten zien. ''Alleen wat bij de politie bekend is, kan worden vervolgd'', heette het.

