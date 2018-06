Grootste vondst lsd ooit in Duitsland in beslag genomen Redactie

04 juni 2018

19u51

Bron: Belga 0 Bij een onderzoek tegen drugssmokkelaars is volgens de autoriteiten de tot dusver grootste hoeveelheid lsd in Duitsland in beslag genomen. Speurders hadden in Rijnland-Palts begin dit jaar al 49.500 doses lsd ontdekt, die op kleurrijke stukjes papier waren gekleefd. Dat deelden de autoriteiten maandag in Mainz mee.

In totaal werd 646 kilogram drugs in beslag genomen, naast de lsd ging het bijvoorbeeld ook om hasjiesj en xtc. Verschillende verdachten zitten in de cel.

Een vondst in Zweden had de speurders aanvankelijk naar een echtpaar uit Andernach geleid. Dat zou tot een internationale bende behoren, die vermoedelijk via spookfirma's de drugs door heel Europa transporteerde.

Het onderzoek loopt ook nog in België, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen

