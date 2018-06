Grootste volksprotest in jaren in Jordanië Redactie

03 juni 2018

09u48

Bron: Belga

In de Jordaanse hoofdstad Amman zijn voor de derde dag op rij duizenden mensen de straat opgetrokken uit protest tegen een geplande belastingverhoging van de regering. Het protest is het grootste in jaren, volgens de BBC.

Tijdens het protest zaterdagnacht hadden de veiligheidsdiensten de regeringswijk afgesloten. Volgens de Britse omroep BBC vuurde de politie ook traangas af op de manifestanten. Ook in andere steden van Jordanië was er protest.

Het protest startte woensdag met een demonstratie van de vakbonden en zwol donderdagnacht aan toen de hogere energieprijzen bekendraakten. Hoewel Koning Abdullah II vrijdag reeds de prijzen voor elektriciteit en brandstof bevroor en zo een geplande prijsverhoging weigerde, blijft het protest dus duren. De betogers eisen onder meer dat premier Hani Mulki aftreedt.

IMF

De regering wil met de plannen de belastinginkomsten verhogen en het begrotingstekort verkleinen. Het wetsontwerp kwam er na aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een belangrijk onderdeel is een belastingverhoging met minstens 5 procent op bescheiden lonen van burgers. Ook de taksen voor bedrijven gaan omhoog.

In tegenstelling tot vele buurlanden in het Midden-Oosten heeft Jordanië zelf geen olierijkdom of andere natuurlijke grondstoffen. De schuldgraad komt boven 90 procent van het bbp uit en Jordanië engageerde zich bij het IMF, dat in 2016 een krediet van 723 miljoen dollar toekende, om de schuldenberg te verkleinen. In ruil voor het IMF-krediet moet tegen 2021 de schuldgraad zakken naar 77 procent van het bbp. Ook de opvang van duizenden vluchtelingen uit de buurlanden, bijvoorbeeld uit Syrië, weegt zwaar op het land.