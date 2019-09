Grootste volksfeest ter wereld barst opnieuw los in München jv

19 september 2019

06u32

Bron: belga 0 Fans van de betere Duitse tradities mogen zich opnieuw in de handen wrijven, want zaterdag gaat in München de 186ste editie van het Oktoberfest van start. Dat afficheert zichzelf als het 'grootste volksfeest ter wereld', en daarvan is niks gelogen. Alles aan het evenement in Beieren is groot en veel. Vooral het bier vloeit er rijkelijk: in 2018 ging er ongeveer 7,5 miljoen liter door de dorstige kelen.

Het eerste Oktoberfest werd in 1810 gehouden, ter ere van het huwelijk van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren. De locatie voor het feestgedruis heet trouwens de Theresienwiese, een enorm terrein niet zo ver van het centrum van München dat in de volksmond ook 'Wiesn' genoemd wordt. Het biedt plaats aan grote kermisattracties zoals een achtbaan en een reuzenrad, maar de echte blikvangers zijn toch het vijftiental prachtig aangeklede grote tenten, waarvan in de grootste er vorig jaar meer dan 11.000 mensen konden zitten.

Het leeuwendeel van de bezoekers zijn nog altijd Duitsers. In 2018 waren er 6,3 miljoen, en slechts 19 procent van hen kwam uit het buitenland. Op het Oktoberfest wordt traditie hoog in het vaandel gevoerd. De mannen halen hun 'lederhosen' uit de kast, voor de vrouwen is dat de 'dirndl'. Bij de mannen horen daar ook 'loferl' bij, die niet-kenners zouden omschrijven als sokken maar omdat ze niet aan de voeten gedragen worden, eerder het predikaat 'kuitenwarmers' verdienen. De vrouwen dragen boven hun jurk dan weer een taillestrik. De positie verraadt iets over hun status. Is dat rechts, dan is de dame in kwestie getrouwd of verloofd. Links betekent vrijgezel, en met een strik in het midden stellen mannen zich best niet te veel vragen, want dan gaat de relatiestatus hen niets aan.

Het bier op Oktoberfest is niet zomaar bier. Krachtens het Reinheitsgebot bevat het maar drie ingrediënten: hop, gerst en water. Het alcoholpercentage ligt rond zes procent, en het bier moet gebrouwen worden door een lokale, in München gestichte brouwerij. Dat zijn er traditioneel zes: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner en Spaten. Het bier wordt enkel geserveerd in een bierpul van een liter, een inhoudsmaat die ook wel bekend staat als een 'Maß'. Een kroes bier kost tussen 10,80 en 11,80 euro. De burgemeester van München slaat zaterdag om precies 12 uur het eerste vat bier aan, en koppelt daar de wereldberoemde spreuk "O'zapft is!" aan, Beiers voor "Er is aangetapt".

Nog enkele cijfers die het zuip- en vreetfestijn illustreren: mocht je de staanplaatsen aan de urinoirs op de 'Wiesn' meten, kom je uit op een indrukwekkende 878 meter. Het Oktoberfest slurpt energie. Met de verbruikte stroom tijdens het zestien dagen durende feest kunnen 1.100 gezinnen een jaar lang onderhouden worden. De hoeveelheid afval bedraagt elk jaar gemiddeld 1.000 ton, en daarbij zitten soms vreemde voorwerpen. Zo werd vorig jaar een kunstgebit aangetroffen. Veel werknemers in en rond München melden zich in de weken na de festiviteiten trouwens ziek. Ze moeten dan afrekenen met de zogenaamde 'Wiesn-grippe'.

Het Oktoberfest vindt plaats van zaterdag 21 september tot en met zondag 6 oktober. Op 4, 5 en 6 oktober komen Belgische bierliefhebbers ook volop aan hun trekken op de Antwerpse Waagnatie, waar al voor de derde keer een lokaal Oktoberfest wordt gehouden.