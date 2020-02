Grootste vliegtuig ter wereld, ‘De Vliegende Kont’, wordt nóg groter avh

05 februari 2020

14u08 0 De Airlander 10, ook wel ‘The Flying Bum’ of ‘Vliegende Kont’ genoemd, heeft een update gekregen. Het grootste vliegtuig ter wereld wordt zo nóg groter. Het nieuwe toestel is nog 6 meter langer en meet nu 98 meter.

De Britse vliegtuigbouwer Hybrid Air Vehicles haalde in 2016 al de wereldpers met de Airlander 10. Het vliegtuig was niet alleen het grootste ter wereld, maar ook het ontwerp sprak tot de verbeelding. De Airlander 10 kreeg dan ook snel de toepasselijke bijnaam ‘De Vliegende Kont’.

Enkele testvluchten en zelfs een crash later heeft het bedrijf een gloednieuw ontwerp klaar: de nieuwe met helium gevulde megazeppelin zal met een meer gestroomlijnd design verder kunnen vliegen, meer passagiers vervoeren en minder uitstoten.

Hybrid Air Vehicles werkt samen met Collins Aerospace en de universiteit van Nottingham om de elektrische aandrijving te verbeteren. Op die manier zou het nieuwe hybride toestel tot 90 procent minder CO2 moeten uitstoten. En dankzij het nieuwe design kan het vliegtuig een stuk verder vliegen.

Brussel-New York

De nieuwe Airlander 10 heeft een laadvermogen van 10 ton en kan vijf dagen in de lucht blijven op een maximale hoogte van 6 kilometer. Het eerste ontwerp had een maximaal bereik van 3.000 kilometer, maar het nieuwe toestel kan tot wel 7.400 kilometer afleggen. Een vlucht van Brussel naar New York behoort dus zeker tot de mogelijkheden eens de testfase voltooid is.

De Vliegende Kont kan voor luxueuze reizen met maximaal 16 gasten worden gebruikt, maar het kan ook ingezet worden door defensie of voor logistieke opdrachten.

2024

De nieuwe Airlander 10 heeft nog geen testvlucht ondernomen. Hybrid Air Vehicles hoopt in 2024 de eerste commerciële vluchten te organiseren. En wie er ooit eentje wil kopen, zal minstens 38 miljoen euro moeten neertellen.