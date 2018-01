Grootste vismarkt ter wereld die tonijn veilde voor 1,3 miljoen verhuist naar nieuwe spot van 4,5 miljard in Tokio Joeri Vlemings

16u10

Bron: Business Insider 0 AFP Kiyoshi Kimura, eigenaar van een grote sushiketen, won de voorbije zes jaar de nieuwjaarsveiling. In 2013 telde hij een recordbedrag van 1,3 miljoen euro neer. Dit jaar poseerde hij met een tonijn van 190 kg, niet de winnaar, maar toch ook niet slecht. Vijf jaar geleden ging de duurste blauwvintonijn ooit er onder de hamer voor maar liefst 1,3 miljoen euro. Het recordbedrag werd geboden op de vismarkt van Tsukiji in het centrum van Tokio, ook "Wall Street van de vis" genoemd. Die verhuist in oktober naar een stek in het oosten van de grootstad, een investering van zo'n 4,5 miljard euro. Business Insider ging wandelen op de bekende vismarkt, nog vóór ook de toeristen erop mogen.

Elke dag wordt er voor zo'n 1,75 miljoen euro aan verse vis verhandeld, goed voor zo'n 4 miljard op jaarbasis. De vismarkt van Tsukiji is dan ook de grootste ter wereld en is uitgegroeid tot een van de grootste Japanse toeristische trekpleisters. Vooral de tonijnveiling is wereldberoemd.

Maar wie nog een bezoekje wil brengen, moet zich reppen. In oktober verdwijnt de vismarkt van de huidige locatie, waar ze in 1935 het licht zag. De nieuwe site buiten het centrum krijgt modernere koelinstallaties en sanitaire voorzieningen en zal beter bestand zijn tegen aardbevingen. Er werd 4,5 miljard euro tegenaan gesmeten.

Business Insider trok naar Tokio, om er de originele markt te verkennen. Die is opgedeeld in twee districten. De jōgai-shijō (de 'buitenste markt') is een mix van sushirestaurants en detailhandels met onder meer allerlei restaurantbenodigdheden. De jōnai-shijō is de 'binnenste markt', waar zo'n 900 groothandelaars de vis verwerken en aan restaurants veilen.

Je vindt er elke dag 480 verschillende vissoorten en 270 verschillende producten. De bekendste vis is de blauwvintonijn, dat Japanners als de "koning van de sushi" beschouwen. Die populariteit heeft zware gevolgen voor de populatie van de soort, die drastisch gedaald is, tot een gevaarlijk niveau.

Op de tonijnveiling rond 3 uur 's ochtends mogen maar 120 bezoekers aanwezig zijn. De vis komt van alle uithoeken van de wereld en is nog geen 24 uur geleden gevangen. De verkoopprijzen liggen meestal tussen de 1.600 en 16.000 euro en zijn afhankelijk van de grootte, het vet- en oliegehalte van de tonijn. De nieuwjaarsveiling is ieder jaar weer bijzonder. Ditmaal ging Hiroshi Onodera van LEOC er aan de haal met de beste tonijn, eentje van iets meer dan 400 kg, voor de prijs van 270.000 euro.

De duurste blauwvintonijn van de nieuwjaarsveiling - 270.000 euro - werd meteen in stukken gesneden.

De tonijn wordt ontdooid, gekuist en met een kettingzaag in stukken gesneden. De vismarkt van Tsukiji is dan ook een lawaaierige bedoening, met niet alleen het geluid van kettingzagen maar ook van schreeuwende handelaars en denderende vrachtwagens. De groothandelaars snijden de tonijn vervolgens in kleinere, verkoopbare stukken voor de beste sushirestaurants in Tokio. "Sommigen masseren de vis zelfs of praten ermee, terwijl ze hem versnijden", zegt BI-reporter Harrison Jacobs.

Hoeft het gezegd dat je na een rondleiding op de markt gewoon moét proeven van de sushi in een van de vele kraampjes? "Tenzij je al naar het driesterrenrestaurant Sukiyabashi Jiro bent geweest, zal het ongetwijfeld de beste sushi zijn die je ooit at", besluit Jacobs.

Kiyoshi Kimura showt de recordtonijn van 222 kilo van zo'n 1,3 miljoen in 2013.

