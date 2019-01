Grootste vangst in 25 jaar: Italië neemt twee ton pure cocaïne in beslag, met waarde van 500 miljoen euro, door drugs te verwisselen met zout ADN TT

De Italiaanse politie heeft in de haven van Genua meer dan twee ton pure cocaïne in beslag genomen, ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro. Het gaat om de grootste drugsvangst van de afgelopen 25 jaar, zegt de politie. De Italiaanse autoriteiten verwisselden de drugs met zout en lieten de lading verder gaan naar Barcelona, waar de ontvanger werd opgepakt.

De drugs werden op 23 januari ontdekt en waren verdeeld over 60 zakken die in een container stonden aan boord van een schip uit Colombia. Het ging in totaal om 1.801 pakketten, goed voor de grootste drugsvangst in 25 jaar in Italië.

De boot was in Genua aangemeerd voor een tussenstop en zou normaal gezien verder koers zetten naar het Spaanse Barcelona, waar de drugs zouden worden uitgeladen om verdeeld te worden op de Europese markt. Dat gebeurde ook, maar niet nadat de Italiaanse drugsbrigade de lading verwisseld had met het iets onschuldigere zout. In de Catalaanse stad werd een 59-jarige Spanjaard gearresteerd toen hij de lading kwam afhalen. Aan The Guardian vertelt Maurizio Cintura, luitenant van de Italiaanse Guardia di Finanza, dat de drugs in vier uur tijd door 40 militairen werd verwisseld. De Italianen plaatsen ook gps-ontvangers in een aantal zakken. Daarna moest het schip opnieuw vertrekken richting Barcelona.

Gisteren kondigde de Italiaanse politie ook al een grote drugsvangst aan, ditmaal in de haven van Livorno, in Toscane. Daar werd meer dan 640 kg cocaïne met een waarde van zo'n 130 miljoen euro in beslag genomen.