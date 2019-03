Grootste twistpunt in “een van de duurste scheidingen ooit”: Russische miljardair krijgt zijn megajacht van bijna 400 miljoen euro (voorlopig) terug LH

28 maart 2019

23u11

Goed nieuws voor de Russische miljardair Farchad Akhmedov. Hij krijgt zijn superjacht ter waarde van 436 miljoen dollar (omgerekend 388 miljoen euro) terug. Het jacht genaamd Luna was het grootste twistpunt in een van de duurste echtscheidingen uit de Britse geschiedenis. Het negen dekken tellende schip met twee helipads, een groot zwembad en een mini-onderzeeër werd vorig jaar nog in beslag genomen op bevel van een Britse rechtbank en overgedragen aan zijn ex-vrouw.

Olie- en gasmagnaat Farchad Akhmedov, wiens vermogen op 1,25 miljard euro geschat wordt, kreeg in 2016 het bevel om 40 procent van zijn vermogen te betalen aan zijn voormalige vrouw Tatiana Akhmedova. Die uitspraak kwam van het Londense hooggerechtshof. Sindsdien spreekt men van een de duurste echtscheidingen in de Britse rechtsgeschiedenis.

Maar Akhmedov slaagde er niet in de 594 miljoen dollar (omgerekend zo’n 529 miljoen euro) te betalen. Daarop beval een Britse rechtbank de bezittingen van Akhmedov over de hele wereld te bevriezen, waaronder Akhmedovs superjacht Luna die voor anker lag in Dubai.

Roman Abramovich

Luna werd aanvankelijk gebouwd voor de Russische miljardair Roman Abramovich, vooral bekend als eigenaar van voetbalclub FC Chelsea, en in 2014 verkocht aan Akhmedov. Het luxeschip heeft negen dekken, ruimte voor 50 bemanningsleden, twee helipads, een groot zwembad, een antiraketsysteem én een mini-onderzeeër.

Een Britse rechtbank ging in april 2018 nog een stapje verder en besliste dat de man het 115 meter lange vaartuig moest overdragen aan zijn ex-vrouw. Vervolgens werd de zaak verder behandeld in Dubai. In augustus werd zijn vraag om de bevriezing van zijn speeltje op te heffen, nog geweigerd. Nu krijgt de miljardair dus toch gelijk.

Gisteren besliste het hof van beroep in Dubai dat de beslissing om het jacht in beslag te nemen onterecht was, waardoor het dus toch de haven van Dubai zou kunnen verlaten. Dat blijkt uit documenten die persbureau Reuters kon inkijken.

Maar de advocaten die voor Akhmedova optreden, beweren dat de zaak naar nog een andere rechtbank in Dubai wordt doorverwezen. “Akhmedova zal gewoon doorgaan met haar procedures bij de rechtbanken van Dubai”, aldus haar optimistische advocaten in een verklaring. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.