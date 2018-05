Grootste tentenkamp in Parijs ontruimd: meer dan duizend mensen geëvacueerd jv

30 mei 2018

08u31

Bron: afp 17 De politie in Parijs heeft de ontruiming van het grootste tentenkamp voor migranten en vluchtelingen in de stad afgerond. Iets meer dan duizend mensen krijgen een nieuw onderkomen in de hoofdstad of in de buurt van Parijs.

De ontruiming van het kamp langs het kanaal Saint-Denis is rustig verlopen, zo hebben journalisten ter plaatse vastgesteld.

Een vuilniswagen van de stad Parijs was 's ochtends naar het geïmproviseerde tentenkamp gereden, om er alle tenten, slaapzakken en afval in te kunnen dumpen. De aanwezige migranten werden verdeeld over 24 verschillende opvangstructuren, voornamelijk sportzalen.

Volgens politieprefect Michel Cadot werden uiteindelijk 1.016 mensen geëvacueerd, onder wie elf minderjarigen. Dat aantal ligt een pak lager dan de cijfers die de voorbije dagen circuleerden. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat er 1.600 tot 2.000 mensen verbleven in het kamp. De bewoners kwamen hoofdzakelijk uit Soedan, Somalië en Eritrea. Ze vestigden zich in heel precaire omstandigheden onder tenten langs het kanaal Saint-Denis. In afwachting van hun evacuatie waren alle bewoners van het kamp uit hun tenten gegaan.

Het is al de 35ste operatie in de Franse hoofdstad in drie jaar. De actie "zal leiden tot de tijdelijke opvang van betrokken personen in een twintigtal sites van Parijs en de Parijse regio en daarna het onderzoek van de administratieve situatie van die personen", aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

De ontruiming vond plaats na een aanhoudende discussie tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de lokale burgemeester over de opvang van migranten, een conflict dat ook weleens in andere landen opduikt. De Parijse burgemeester, Anne Hidalgo, had de regering al weken geleden opgeroepen de kampen om humanitaire redenen te ontruimen, maar volgens de regering moest de hoofdstad zelf actie ondernemen.

Hidalgo heeft nog aan de regering gevraagd om voor nieuwe opvangcentra in de hoofdstad te volgen. Dat is de enige manier om te vermijden dat er opnieuw geïmproviseerde kampen ontstaan, zo stelt ze.

De overheid heeft ook aangekondigd dat ze "zo snel mogelijk" zal beginnen met de ontruiming van twee andere grote kampen in het noordoosten van Parijs. Daar leven in totaal 800 mensen.