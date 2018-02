Grootste tabaksproducenten wrijven zich in de handen nu Nederland dan tóch geen rechtszaak start: "Misdadig" FT

22 februari 2018

12u57

Bron: ANP, AD & NOS 1 Nederland start dan toch geen rechtszaak tegen vier grote tabaksproducenten voor poging tot moord en zware mishandeling. Anderhalf jaar geleden deed een longkankerpatiënte als eerste ooit aangifte. Volgens het Openbaar Ministerie is roken inderdaad dodelijk, maar handelt de tabaksindustrie volgens de wet.

Strafrechterlijke vervolging van vier grote tabaksproducenten (Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco Internationale en Imperial Tobacco Benelux) zou uniek geweest zijn in de wereld want nooit eerder werd de tabaksindustrie voor de rechter gedaagd. Het begon anderhalf jaar geleden toen de Nederlandse Anne Marie van Veen, samen met haar advocate Bénédicte Fiq, als eerste aangifte deed van zware mishandeling met de dood tot gevolg en valsheid in geschrifte. De vrouw van 45 lijdt al 3,5 jaar aan longkanker, chemotherapie baat niet langer. "De tabaksindustrie heeft mij al kapot gemaakt, van mijn kinderen blijven ze af", motiveerde de vrouw haar aanklacht. De moeder van vier kinderen rookte haar eerste sigaret toen ze zes was en kreeg drie jaar geleden de diagnose longkanker.

Sjoemelsigaret

In haar zog volgden kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen maar ook gynaecologen en verschillende ziekenhuizen. Ook in Frankrijk werd intussen aangifte gedaan. Allen zijn van oordeel dat tabaksproducenten mensen bewust verslaafd maken aan sigaretten. Via onder meer de 'sjoemelsigaret', een sigaret met piepkleine gaatjes waardoor tabaksproducenten er meer schadelijke stoffen in kunnen stoppen dan eigenlijk is toegelaten. Door de gaatjes meet apparatuur namelijk minder stoffen dan een roker daadwerkelijk binnenkrijgt. Elk jaar overlijden zo'n 20.000 rokers. "Ongehoord dat de tabaksindustrie ongestoord zijn gang kan blijven gaan", klinkt het.

En hoewel de hoop leefde dat het tot een rechtszaak zou komen, heeft het Openbaar Ministerie anders beslist: de vier grote tabaksproducenten worden niet strafrechtelijk vervolgd. Gesteld wordt dat roken wel degelijk dodelijk is én dat het ontwerp van sigaretten daaraan bijdraagt, maar dat de tabaksproducenten niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Het komt er nog op neer dat sigaretten een legaal en gereguleerd genotsmiddel zijn en dat het strafrecht niet de mogelijkheid biedt het roken te verbieden. De aanklacht zou dus geen kans gemaakt hebben.

Verdere stappen

Advocate Bénédicte Ficq laat het er niet bij en stapt naar het gerechtshof in Den Haag om alsnog vervolging af te dwingen. Een besluit kan wel maanden of een jaar op zich laten wachten. Kankerpatiënte Van Veen liet in een reactie weten dat ze teleurgesteld is, maar de strijd "zeker" niet opgeeft. "Ik heb er vertrouwen in dat het hof straks achter ons gaat staan. De misdadige praktijken van de tabaksindustrie moeten worden gestopt. We hebben al veel gewonnen in deze strijd, er is een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen."

Ook longarts Wanda de Kanter geeft niet op. "De wet is eenzijdig geïnterpreteerd. Justitie ziet niet wat wij, artsen, dagelijks in onze spreekkamers krijgen."