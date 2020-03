Grootste stijging aantal doden in Italië sinds uitbraak coronavirus ADN

20 maart 2020

18u32

Bron: Belga, ANP 0 In Italië is de grootste stijging van het aantal doden door het coronavirus geregistreerd sinds de uitbraak een maand geleden. De autoriteiten meldden vrijdag 627 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal aantal slachtoffers nu 4.032 bedraagt. Het gaat om een sprong van bijna 20 procent.

Donderdag haalde Italië China al in als het land met de meeste geregistreerde coronadoden. Tot nu toe was de grootste stijging in Italië 475 doden in een etmaal. China meldde nooit meer dan 150 nieuwe sterfgevallen per dag.

Nog een record

Er zijn ook bijna 6.000 nieuwe gevallen vastgesteld, wat met een stijging van bijna 15 procent een record is voor een dag. Er zijn zodoende al 47.021 bevestigde besmettingen.



Het aantal genezingen klom met 15,5 procent naar 5.129, terwijl het aantal mensen in de intensieve verzorging met ongeveer zes procent steeg naar 2.655.

Het noorden blijft het sterkst getroffen, in het bijzonder Lombardije (met Milaan), met meer dan 22.000 gevallen en 2.549 sterfgevallen. Lazio, waar Rome is gelegen, meldt 1.008 besmettingen en 43 mensen die aan het virus zijn bezweken.