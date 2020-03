Grootste stijging aantal doden in Italië sinds uitbraak coronavirus ADN

20 maart 2020

18u32

Bron: Belga, ANP 36 In Italië is de grootste stijging van het aantal doden door het coronavirus geregistreerd sinds de uitbraak een maand geleden. De autoriteiten meldden vrijdag 627 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal aantal slachtoffers nu 4.032 bedraagt. Het gaat om een sprong van bijna 20 procent.

Donderdag haalde Italië China al in als het land met de meeste geregistreerde coronadoden. Tot nu toe was de grootste stijging in Italië 475 doden in een etmaal. China meldde nooit meer dan 150 nieuwe sterfgevallen per dag.

Nog een record

Er zijn ook bijna 6.000 nieuwe gevallen vastgesteld, wat met een stijging van bijna 15 procent een record is voor een dag. Er zijn nu al 47.021 bevestigde besmettingen. Het aantal genezingen klom met 15,5 procent naar 5.129, terwijl het aantal mensen in de intensieve verzorging met ongeveer zes procent steeg naar 2.655.



Het noorden blijft het sterkst getroffen, in het bijzonder Lombardije (met Milaan), met meer dan 22.000 gevallen en 2.549 sterfgevallen. Lazio, waar Rome is gelegen, meldt 1.008 besmettingen en 43 mensen die aan het virus zijn bezweken.

(Lees verder onder de foto)

“Italië staat niet alleen”

“Italië staat niet alleen”. Die boodschap heeft de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, intussen in een emotionele brief overgemaakt aan de Italiaanse president Sergio Mattarella. Daarin verzekert Michel het zuid-Europese land van Europese solidariteit en spreekt de ex-premier zijn bewondering uit voor het Italiaanse crisismanagement.

“We volgen met emotie en respect de voortrekkersrol van de Italiaanse autoriteiten in het managen van de crisis, met tijdige, omvattende en sociaal betekenisvolle maatregelen, om de verspreiding van de infectie te bestrijden”, luidt het in de brief van Charles Michel. “Terwijl sommigen misschien de omvang van de dreiging hadden onderschat, heeft Italië een onwankelbaar gevoel voor vooruitziendheid, eenheid en veerkracht tentoon gespreid. Het antwoord van Italië was en is een voorbeeld voor vele landen”.

Michel wil ook via de Italiaanse president een boodschap aan de Italianen overmaken: “Jullie staan niet alleen”. En aan het einde van de brief verzekert Michel dat Europa en Italië sterker uit deze crisis zullen komen. “Zoals we in alle hoeken van uw prachtig land kunnen horen: Alles komt goed”.