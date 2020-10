Grootste Spaanse drugsvangst ooit op zee: ruim 30 ton hasj in zeiljachten ontdekt Caspar Naber

01 oktober 2020

14u42

Bron: AD.nl 1 De Spaanse politie, douane en belastingdienst hebben een recordhoeveelheid van 30 ton hasj in beslag genomen op zes zeiljachten die waren gecharterd door een Bulgaars-Russische bende. De drugs met een geschatte straatwaarde van 60 miljoen euro werden onderschept op de Atlantische Oceaan, de Straat van Gibraltar en de Middellandse Zee, zo maakt de Policía Nacional bekend.

Bij de operatie, de grootste die tot nu toe door Spanje werd uitgevoerd in de strijd tegen de drugshandel over zee, werden elf verdachten gearresteerd. Het gaat om negen Bulgaren en twee Russen, verklaarden de autoriteiten aan Spaanse media.

Twee fases

Het onderscheppen van de drugs gebeurde in twee fases in de wateren tussen de Canarische Eilanden en Noordwest-Afrika, de Straat van Gibraltar en de Balearen.



Tussen 24 en 28 september vielen de Spaanse politie en douane binnen op vier zeiljachten. Twee voeren in de buurt van het eiland Fuerteventura op zo'n honderd kilometer van de Marokkaanse kust. Het derde bevond zich vlakbij de Straat van Gibraltar en het vierde voor de kust van Mauritanië. In juli en maart waren al twee drugsjachten van dezelfde bende onderschept.

Ingewikkelde werkwijze

De high-end zeiljachten, met een totale waarde van zo'n vijf miljoen euro, werden gecharterd door wat de speurders beschouwen als ‘de grootste criminele organisatie die zich toelegt op de hasjsmokkel over zee’. De leiders van die organisatie zouden Bulgaren zijn, aldus de politie.

De ingewikkelde werkwijze van de organisatie, die regelmatig de naam en vlag van de zeiljachten wijzigde, vereiste volgens de Spaanse politie de medewerking van vijf Europese landen. Onder coördinatie van het Spaanse inlichtingencentrum tegen Terrorisme en Georganiseerde Criminaliteit (CITCO) werd samengewerkt met het Britse Nationale Misdaad Agentschap (NCA), het Portugese Maritieme Analyse- en Operatiecentrum MAOC-N), de Nederlandse, Bulgaarse, Griekse en Italiaanse autoriteiten en politiekoepel Europol.

Nieuwe routes

Het onderscheppen van de zeiljachten bevestigt volgens haar dat de hasj-maffia nieuwe routes opent rond de Canarische Eilanden en Noordwest-Afrika, langs de Portugese kust naar Galicië.

Dit in reactie op toenemende druk door de Spaanse veiligheidsdiensten. Die oefenen al geruime tijd in de bestrijding van dit soort drugssmokkel in de Straat van Gibraltar en de gelijknamige ‘campo', het meest zuidelijke district van Spanje dat grenst aan het Britse overzeese gebied Gibraltar.

