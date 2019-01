Grootste softwarebedrijf van Europa schrapt duizenden functies door komst van artificiële intelligentie AW

29 januari 2019

14u44

Bron: Belga 3 De Duitse softwarereus SAP wil opnieuw banen schrappen om zich aan te passen aan de snelle technologische evoluties. De banen zouden verdwijnen door onder andere de komst van artificiële intelligentie.

Het grootste softwarebedrijf van Europa wil voor het eerst sinds 2015 een herstructurering doorvoeren in heel het concern. De specialist in bedrijfssoftware meldt dat het medewerkers wil omscholen en andere functies geven, maar ook medewerkers de laan zal uitsturen. De ingrepen zijn nodig om mee te zijn met de veranderingen in de technologische sector, aldus CEO Bill McDermott.

Het totale aantal werknemers zou desalniettemin nog klimmen, met nieuwe aanwervingen. Nu telt het bedrijf zowat 96.500 medewerkers. "Volgend jaar zouden er dat 105.000 kunnen zijn in onze onderneming", zegt de CEO nog.

1.000 tot 1.200 medewerkers

In 2015 schrapte het bedrijf zowat 3.000 jobs en bood het medewerkers een andere functie of een ontslagvergoeding aan. De nieuwe herstructurering mikt op een nog hoger aantal, aldus financieel verantwoordelijke Luka Mucic. Het gaat waarschijnlijk om 4.400 jobs of 4,5 procent van het totaal. In Duitsland gaat het volgens een woordvoerder om 1.000 tot 1.200 betrokken medewerkers.

Het bedrijf verwacht dat de herstructurering 800 tot 950 miljoen euro zal kosten. De banen verdwijnen door de komst van artificiële intelligentie of het 'internet der dingen'.

SAP België-Luxemburg telt volgens de bedrijfswebsite 240 mensen.