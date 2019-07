Grootste slavernijbende van Groot-Brittannië opgedoekt SVM

05 juli 2019

14u58

Bron: Belga 6 In Groot-Brittannië is een bende opgedoekt die zich schuldig maakte aan moderne slavernij en naar schatting meer dan 400 slachtoffers maakte. Het zou gaan om de grootste slavernijzaak van de laatste jaren, melden Britse media.

De acht Poolse bendeleiders -vijf mannen en drie vrouwen- zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Ze lokten honderden landgenoten naar Groot-Brittannië met het vooruitzicht op een beter leven, maar de slachtoffers kregen in werkelijkheid slechts een aalmoes toebedeeld en leefden in erbarmelijke omstandigheden.

De bendeleden mikten specifiek op kwetsbare profielen. De Polen die ze naar de Britse Midlands brachten, waren ofwel verslaafd aan alcohol, dakloos of net vrij uit de gevangenis. Eenmaal ze in het Verenigd Koninkrijk aankwamen, leefden ze in panden tussen de ratten. Ze sliepen er op vieze matrassen, met meerderen in één kamer. Identiteitsdocumenten werden in beslag genomen.

22 euro per week

De slachtoffers werkten in de vuilnissector, op boerderijen of in slachthuizen. Ze ontvingen voor hun werk tot slechts 20 pond (22 euro) per week en moesten een beroep doen op voedselbanken. Zij die weigerden mee te werken, kregen slaag of werden bedreigd. Eén persoon raakte gewond, maar kreeg geen medische begeleiding. Een andere stierf tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië.

De bendeleden leefden daarentegen in weelde. Ze zouden met hun activiteiten in vijf jaar tijd zo'n 2,2 miljoen euro verdiend hebben. Ze droegen luxueuze kleding en beschikten over dure wagens, zoals een Bentley.

Voor de rechtbank van Birmingham getuigden meer dan 90 slachtoffers over de praktijken van de bende, maar er zijn nog zeker 350 andere slachtoffers.