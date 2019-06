Grootste seriemoordenaar uit Duitse naoorlogse geschiedenis hoort vandaag zijn vonnis IB

06 juni 2019

05u52

Bron: Belga 0 Vandaag hoort de Duitse verpleegkundige Niels Högel, die ervan verdacht wordt zeker honderd patiënten te hebben gedood tijdens zijn werkuren in twee ziekenhuizen in de deelstaat Nedersaksen, of hij levenslang zal opgesloten worden in een Duitse cel. Dat is de straf die het openbaar ministerie in Duitsland heeft geëist.

Hoeveel moorden Högel gepleegd heeft, zal waarschijnlijk nooit meer acterhaald kunnen worden. De Duitser staat intussen te boek als de grootste naoorlogse seriemoordenaar. Hij heeft een aantal feiten bekend, en verklaarde daarbij "dat hij ze zich niet allemaal herinnert. En dat het hem niets deed".

Niels Högel, in 1976 in het Noord-Duitse Wilhelmshaven geboren, was tussen 1999 en het midden van 2005 actief als verpleegkundige in ziekenhuizen in de plaatsen Oldenburg en Delmenhorst (nabij Bremen). Tijdens die periode zou hij mogelijk de meeste moorden uit de Duitse recente geschiedenis hebben gepleegd. Een gerechtelijk onderzoek dat drie jaar in beslag nam, wees uit dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor tot negentig moorden. Bij tweehonderd sterfgevallen wordt zijn betrokkenheid onderzocht. Zijn slachtoffers waren tussen de 34 en 96 jaar oud.

“Verveling”

Högel koos zijn slachtoffers willekeurig uit en gaf hen medicatie die onder meer levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaakten. Vervolgens begon hij de slachtoffers te reanimeren. Volgens de openbaar aanklager deed hij dat "uit verveling" en "om een opvallend goede reputatie te krijgen bij zijn collega's".

Op 21 juni 2005 werd Högel op heterdaad betrapt door een vrouwelijke collega, toen hij een patiënt zonder medische indicatie een middel tegen hartritmestoornissen toediende. Dit leidde tot een politieonderzoek, en voor dit enkele geval werd hij vervolgens in 2008 tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Intussen meldden meerdere collega's bij de politie dat Högel wel eens voor méér verdachte sterfgevallen verantwoordelijk zou kunnen zijn. Daarop breidde de politie het onderzoek uit tot alle sterfgevallen van 2003 tot 2005. Hierbij bleek dat het aantal sterfgevallen in de kliniek van Delmenhorst verdubbeld was in de periode dat Högel er werkte.

Onderzoekscommissie

Vanaf november 2014 boog een bijzondere onderzoekscommissie zich over de sterfgevallen van de diverse inrichtingen waar Högel in die tijd werkzaam was geweest. In 2015 beslisten de klinieken van Delmenhorst en Oldenburg om aanvullende procedures in te stellen waarbij een onafhankelijke arts de sterfgevallen zou onderzoeken, met als doel vergelijkbare onnatuurlijke sterfgevallen in de toekomst te ontdekken. Ook werden zes voormalige collega's van Högel aangeklaagd, omdat zij zijn misdaden niet verhinderd hadden. Högel zit al een levenslange celstraf uit voor zes andere moorden. Die straf werd in 2015 uitgesproken.

In het lopende proces hebben 120 nabestaanden van overleden patiënten van Högel zich burgerlijke partij gesteld. Zij willen weten hoe en waarom hun familieleden stierven. "Zij willen de dader in de ogen zien", zegt Gaby Lübben, de advocate van de nabestaanden. Omwille van de grote publieke belangstelling heeft het gerecht van Oldenburg de behandeling van de zaak verplaatst naar de immense evenmentenhal Weser-Ems-Hallen.

Lessen trekken

Hoeveel slachtoffers Högel precies op zijn geweten heeft, zal ook dit proces niet aan het licht kunnen brengen. De politie heeft melding gekregen van zowat tweehonderd verdachte overlijdens waarmee Högel in verband kan worden gebracht. Maar vele slachtoffers zijn al gecremeerd en hun stoffelijke resten kunnen niet meer onderzocht worden.

De voorzitter van de Duitse Stichting Patiëntenbescherming, Eugen Brysch, vraagt dat de Duitse federale regering lessen trekt uit deze haast onafzienbare moordreeks. "Noch de Bondsregering noch de Länder hebben actie ondernomen, nadat deze verschrikkelijke reeks moorden aan het licht is gekomen", zei Brysch. "Er wordt niets ondernomen om een dergelijke misdadiger te stoppen. Dat is onaanvaardbaar.”